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Tuzla'da fabrikada yangın! Müdahale sürüyor

14.03.2025 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tuzla'da fabrikada yangın! Müdahale sürüyor

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletlerin alev alması sonucunda yangın çıktı. Alevler bir fabrikaya sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 10.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletler yanmaya başladı.

Alevler bir anda büyüyerek kimyasal madde üreten Kompenanza Kompozit isimli fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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