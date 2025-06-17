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Tuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlercesi ölü olarak bulundu

17.06.2025 - 16:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlercesi ölü olarak bulundu

Flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlardan Tuz Gölü'nün Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarındaki kesimlerde yüzlerce flamingo ölü olarak bulundu.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarında yer alan ve son yıllarda kuraklıkla sıklıkla gündeme gelen Tuz Gölü'nde kuraklıkla birlikte ölü flamingolar da görüntülendi. Allı turna olarak da bilinen flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında yer alan Tuz Gölü'nde bugünlerde yüzlerce flamingo ölmüş olarak bulundu.

Tuz Gölünde korkunç görüntü Yüzlercesi ölü olarak bulundu

Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü'nde ölen flamingolar arasında yavru flamingolar da yer alıyor.

Tuz Gölünde korkunç görüntü Yüzlercesi ölü olarak bulundu

Tuz Gölü'nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların ölümleri dikkat çekerken, ölümlere kuraklıkla birlikte suların çekilmesinin sebep olduğu değerlendiriliyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz olduğu da dikkat çekiyor.

Tuz Gölünde korkunç görüntü Yüzlercesi ölü olarak bulundu

Konuyla ilgili bilgi veren Yeşil Doğa Derneği Eskil İlçe Temsilci Ahmet Sanlav, "Tuz Gölü havzasında flamingo ölümlerini gördüm. Neden öldüğünü araştırdığımda bölgede su seviyesinin düştüğünü gözlemledim.

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Tuz Gölünde korkunç görüntü Yüzlercesi ölü olarak bulundu

Bölgeye acilen su gelmesi gerekiyor. Bu flamingo ölümlerinin bir sebebi de mevsimsel olarak, bu yıl don olayı da oldu. Hayvanlar kuluçkaya yattı ama don olayları nedeniyle yavrular kuluçkadan çıkamadı ama asıl sebebi bölgede su seviyesinin az olması" dedi.

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