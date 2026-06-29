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Tuz Gölü pembe renge büründü! Ortaya göz kamaştıran görüntüler çıktı

29.06.2026 - 01:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tuz Gölü pembe renge büründü! Ortaya göz kamaştıran görüntüler çıktı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü suyun içerisinde yaşayan algler ve birçok mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge büründü. Doğa harikası olay dron ile görüntülenirken, etkileyici manzaralar oluştu.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü pembe renge büründü. Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü pembe rengiyle dron ile görüntülendi. Eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakan Tuz Gölü şimdi de pembe rengiyle ilgi çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcaklık ve birlikte tuz oranının artması ile birlikte pigment salgılayarak kedilerini korumaya alıyor. Yaşanan bu doğa olayı ile göl pembeye bürünüyor.

Tuz Gölü pembe renge büründü Ortaya göz kamaştıran görüntüler çıktı

Yaşanan doğa olayını anlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlamaya bağla olarak kırmızı ve pembe renge bürünmektedir. Şu anda gördüğünüz gibi pembe ve kırmızı renktedir. Bu aslında bir doğa olayıdır. Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuz oranından kendilerini korumak amacıyla göle yaydıkları pigmentlerden kaynaklanıyor. Bu pigmentler göle kırmızı ve pembe rengi veriyor. Burada en çok bulunan mikroorganizma ise alglerdir. Bu algler aynı zamanda flamingolar için de önemli bir besin kaynağıdır" dedi.

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