Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı

Türkiye'nin uzaydaki başarılarına bir yenisi daha ekleniyor. Uzay alanında büyük atılımlara ve çalışmalara yönelen Türkiye, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından bugün de Astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuna şahitlik etti.

Galactic 07 ekibinde ABD'li iki, bir İtalyan astronot, iki pilot ve Tuva Cihangir Atasever yer aldı.

UÇUŞ 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Galactic 07 ekibi 1 saat 10 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity yörünge altı aracının 45 bin feet yüksekliğe erişmesinin ardından roket motoruyla 90 kilometre irtifaya ulaştı.

3 DAKİKADA 7 DENEY YAPTI

Tuva Cihangir Atasever, uzay uçuşu gerçekleştirirken uzayda insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini gerçekleştirdi.