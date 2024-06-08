GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı

08.06.2024 - 17:39 |
Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu! "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı

Türkiye'nin uzaydaki başarılarına bir yenisi daha ekleniyor. Uzay alanında büyük atılımlara ve çalışmalara yönelen Türkiye, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından bugün de Astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuna şahitlik etti.

Galactic 07 ekibinde ABD'li iki, bir İtalyan astronot, iki pilot ve Tuva Cihangir Atasever yer aldı.

UÇUŞ 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Galactic 07 ekibi 1 saat 10 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity yörünge altı aracının 45 bin feet yüksekliğe erişmesinin ardından roket motoruyla 90 kilometre irtifaya ulaştı.

3 DAKİKADA 7 DENEY YAPTI

Tuva Cihangir Atasever, uzay uçuşu gerçekleştirirken uzayda insülin kalemi testi, Message, metabolom, yörünge altı uçuşta vezikül analizi, IvmeRad, Miyeloid ve Beacon testlerini gerçekleştirdi.

Bakan Kacır: Atasever 90 dakikada 7 bilimsel deney yapacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bakan Kacır: Atasever 90 dakikada 7 bilimsel deney yapacak Haberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Baykar Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu

Baykar Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Uzay liginin A takımındayız artık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Uzay liginin A takımındayız artık
İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Vurulan mülteci kampında 200 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Vurulan mülteci kampında 200 kişi hayatını kaybetti