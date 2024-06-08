Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Uzay liginin A takımındayız artık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı "Galactic 07 uzay uçuşu" ile ilgili konuştu. Bakan Kacır "Uzay liginin A takımındayız artık" dedi.

UZAY LİGİNİN A TAKIMINDAYIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Atasever 1.5 saat uzay misyonu icra edecek. Uzay ortamının insan üzerindeki genetik etkilerini takip etmeye dönük bilimsel araştırma deneyi. Uzay aracı şu anda mikro yer çekimi bilimsel deneylerini icra ediyor. 3 dakika sürecek mikro yer çekimi icra olayı. Deneylerin küresel bilim literatürüne önemli etkisi olacak. Türk gençleri için bir ilham kaynağı olacak. Tıpkı Alper Gezeravcı'nın misyonu gibi. Kendisi ile bir görüşme yaptık. Tuva Cihangir Atasever'i çok hazır gördüm kararlıydı. Bir miktar heyecanlıydı. Ailesi de ABD'de. Süzülerek 90 kilometreden aşağı inecek uzay aracı. Cihangir'in ailesi de bunu bekliyor. Uzay liginin A takımındayız artık. Yeter ki gençlerimiz bu yolda ilerlemeye devam etsin" dedi.

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TARİHİ YOLCULUK TAMAMLANDI

Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

TARİHİ ANLARI PAYLAŞTI

Türkiye Uzay Ajansı, Tuva Cihangir Atasever'in gökyüzüyle buluştuğu anları paylaştı.