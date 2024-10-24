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TUSAŞ standında dev ekrana şehitlerimizin fotoğrafları yansıtıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) SAHA EXPO’da bulunan standına dev led ekran kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca fuar alanı da Türk bayrakları ile donatıldı.

24.10.2024 - 13:02 | | İHA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda TUSAŞ’da kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Çoşkun, Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Aslan şehit olmuştu. Bugün Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da TUSAŞ standına dev platform kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca fuar alanında bulunan led akranlara da Türk bayrakları konuldu.

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