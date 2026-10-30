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Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu

30.10.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken evde yaşayan anne, baba ve 2 çocuğu canlarını zor kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilyurt Mahallesi, 1104 sokakta bulunan tek katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Z.E.'nin eşi, 4 ve 10 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte kirada oturduğu evde ısınmak için yaktıkları sobadan çıkan yangının ardından panik yaşadı.

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Baba Z.'nin soğukkanlı davranarak çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkarması ile bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. Kendilerini sokağa atan ailenin imdadına komşuları koştu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi müdahalede bulundu. 112 sağlık, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri de olay yerine gelerek destek verdi. Yangının ardından aile yakınları fenalık geçirdi ve 112 sağlık ekipleri aile yakınlarına tıbbi müdahalede bulundu.

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Başkan Tetik ve eşinden şefkat eli

Yangını haber alan Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik ve eşi olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangında sokakta kalan belediye personeline ve iki çocuğuna sahip çıkacaklarını ifade etti.

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Çocuklar kitap ve defterlerine ağladı

Yangın sırasında kitap ve defterleri yandığı için ağlayan 4 ve 10 yaşlarındaki çocuklar, anne ve babaları başta olmak üzere yakınları ile Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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