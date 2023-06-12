Türkiye'ye geçmek isteyen terörist sınırda yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan operasyonla Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme yakalandı.
12.06.2023 - 12:17 |
MİT Başkanlığından sağlanan istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek isteyen terör örgütü üyesi Helin İşenme, yakalanarak gözaltına alındı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan terörist, adli makamlara sevk edildi.
Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan teröristin, 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunduğu belirlendi.