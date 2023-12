Türkiye'nin yüreği yandı: Şehit olursam bu videoyu da paylaşın

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit düşen altı asker Türkiye'nin yüreğini yaktı. 6 kahramandan geriye yürek burkan hikayeleri kaldı.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Haberin Devamı

ŞEHİT OLURSAM BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIN

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) şehit haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit Taşkın'ın babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a verildi.

Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın sosyal medyada "Şehit olursam bu videoyu da paylaşın" dediği görüntüler ise sosyal medyada ortaya çıktı. Video, izleyenlerin yüreğini yaktı.

Haberin Devamı

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ŞEHİR ER KARACA: GÖZ KIRPMAZ CAN VERİRİZ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın da sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.

ŞEHİDİN GAZİ AĞABEYİ BİR GÜN ÖNCE ŞEHİT DEVRELERİNİ YAD ETMİŞ

Dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen 6 askerden biri olan Mehmet Serinkan’ın şehadet haberi Denizli’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ağabeyi olan Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye’nin Elbab kentinde yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Şehit ağabeyi kardeşinin şehadetinden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği dikkat çekti. Hüseyin Serinkan’ın 21 Aralık’ta yaptığı paylaşımda, “8 yıl oluyor Fırat Kalkanı operasyonu Suriye Elbab’da 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan en soğuk gece ve en bitmeyen gecemiz. 21 Aralık 2016 Elbab şehitlerimizin ruhları şad olsun. Benim vurulduğum gece devrelerim, silah arkadaşlarımı kaybettik. Hala seslerini ve hiçbir şeylerini unutmadım, unutmamda” notu yer aldı.

Haberin Devamı

GAZİYDİ ŞEHİT OLDU

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

'KİME BABA DİYECEK BENİM KIZIM'

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti. Şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu?' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözleri duyuldu.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.