Siyasilerden Anneler Günü mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bana hem annelik hem de babalık yapan, en büyük öğretmenim rahmetli annem başta olmak üzere, tüm kıymetli annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun. Anneniz yaşıyorsa bunu büyük bir nimet bilip, onunla olabildiğince çok vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, annelerin toplumun vicdanı olduğunu, onların şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığını vurguladı.

Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan annelerin, evlatlarına umut verdiğini ve değer kazandırdığını belirten Kurtulmuş, annelerin sadece ailelerini değil, içinde yaşadıkları toplumu da şekillendirdiğine işaret etti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

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"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir ünvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden minnetle öpüyor; çocukları için engelleri aşan engelli annelerimize sımsıkı sarılıyor, önce kalbini sonra yuvasını evladına açan koruyucu annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.

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Hayatın her anında sevgisiyle bizleri sarmalayan annelerimize şükran ve hürmetle…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Bir ömrün yükünü sessizce taşıyan, bir gülümsemesiyle acıları unutturan, dua ederken önce evlatlarını düşünen yüce gönüllü annelerimiz. Sizlerin yüreği, milletimizin mayasıdır.

Biliriz ki, ne zaman dara düşsek, bir yol gösterenimiz; karanlıkları aydınlığa dönüştürenimiz var.

Şefkatinizle, sevginizle, merhametinizle…

Haklarınız ödenmez.

Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin annelerine en içten hürmetlerimizi sunuyoruz.

Tüm Gazzeli annelere selamlarımızı gönderiyoruz.