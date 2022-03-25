Türkiye'nin yeni gücü: TRG-230 füzesi... Roketsan paylaştı, düşmana korku salacak

Roketsan'ın internet sitesindeki TRG-230 füzesi ile ilgili bilgilerde, füzenin yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip olduğu belirtiliyor. İşte o paylaşım ve füzenin detayları:

20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

Sistem Özellikleri

7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Nokta Vuruş Yeteneği

Düşük İstenmeyen Etki

Hassas Angajman Yeteneği

Podlu Taşıma Depolama ve Kullanım

Uygun Hedefler

Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Radar Mevzileri

Toplanma Bölgeleri

Lojistik Tesisler

Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer