Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki...

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir Saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."