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5 katlı binada yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi

02.08.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

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Tokat’ta 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulanslarda tedavi edildi.

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Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'ndeki 5 katlı Emine Hanım Apartmanı’nın 2'nci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla güvenli şekilde tahliye edildi.

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Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ise hazırda bekleyen ambulanslarda tedavi edildi. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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