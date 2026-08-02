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GündemMersin'de dehşet anları! Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada
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Mersin'de dehşet anları! Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

02.08.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA)

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Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

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Mersinde dehşet anları Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti.

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Mersinde dehşet anları Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Mersinde dehşet anları Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mersinde dehşet anları Kaza yaptı otomobiliyle yaralıları ezerek kaçtı; o anlar kamerada

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