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Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT

Savunma sanayisinde 150 yıla yakın mühendislik ve üretim tecrübesine sahip SARSILMAZ, bu yıl SAHA EXPO’da üç yeni ürünüyle dikkat çekiyor.

24.10.2024 - 08:08 |
Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT

Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT, teknolojideki değişime paralel olarak yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni özellikleriyle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. SARBOT’un ilk versiyonu SAHA EXPO 2022’de sergilenmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı. SARBOT, şimdi silah ve Laser Imaging Detection and Ranging-Işın Algılama ve Mesafe Ölçme (LİDAR) entegre edilmiş, gelişmiş versiyonuyla savunma sektörünün ilgisine sunuluyor.

LİDAR ve ileri teknolojiye sahip 2 farklı kamera sistemiyle donatılan SARBOT, bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak tarayarak gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Belirlenen görevi otonom olarak da yerine getirebilirken, özellikle tehlikeli bölgelerde operasyonel riskleri minimize ederek güvenliği maksimum düzeyde tutuyor.

Yapay zeka destekli

SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, “Robotik sistemler ve yapay zekanın savunma alanına entegrasyonu adeta yeni bir çağ başlatıyor. SARSILMAZ çağ değiştiren teknolojilerle savunma sanayinin geleceğini biçimlendiriyor ” dedi.

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