Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Müdahale havadan ve karadan devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekip sayısı da güncellendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına tüm ekipler seferber oldu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının da yeniden söndürme çalışmalarına dahil olduğu orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi, 879 personel görev yapıyor.

Yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliğince yerel imkanların seferber edilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalar devam ederken hava sıcaklıklarının artması ve bugün Manisa'da kuvvetli rüzgâr etkili olacağından tüm vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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BALIKESİR'DE MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Halılar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, gün doğumuyla birlikte hava araçları tekrar devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, yangına sabah saatlerinden itibaren 5 adet AT 805 Air Tractor tipi amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdü. Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşarak yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangın bölgesindeki son durum dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.