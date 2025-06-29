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Ankara Valiliği yeni kararları tek tek açıkladı! Tedbirler artırıldı

29.06.2025 - 09:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara Valiliği yeni kararları tek tek açıkladı! Tedbirler artırıldı

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İzin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler 10.06.2025 tarihinden itibaren engellenmekte olup; kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sakarya’da çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını dokuz köyü etkiledi, 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı. Yaşanan yangınların ardından Ankara Valiliği harekete geçerek tedbirleri artırdı. 

Ankara Valiliği yeni kararları tek tek açıkladı Tedbirler artırıldı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada  "Ankara İl Jandarma Komutanlığı olarak orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlarda denetim ve güvenlik tedbirleri artırılmıştır" denildi.

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Ankara Valiliği yeni kararları tek tek açıkladı Tedbirler artırıldı

Orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla alınan önlemlerden bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarımızı muhafaza etmek amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırılmış,

valiliğimizce yayınlanan 26.05.2025 tarihli genelge doğrultusunda izin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler 10.06.2025 tarihinden itibaren engellenmekte olup; kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatılmış,

Kırsal alanlardaki vatandaşlarımız bilgilendirilerek, yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak, olası bir yangına hızlı ve etkili müdahale için koordinasyon artırılmıştır" 

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