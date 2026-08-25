Edirne’de ayçiçeği hasadı başladı! Çiftçinin yüzü bu yıl verimle gülecek

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Önceki iki yılı dikkate aldıklarında bu yıl güzel bir verim beklediklerini belirten Hüdaverdi, "Şu anda biçtiklerimizden de bunu görüyor ve hissediyoruz. Bu da biz çiftçilerin mutlu olmasına sebep oluyor. İnşallah bütün çiftçilerin sezonu böyle hayırlı ve bereketli geçer. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu. Kent genelinde ayçiçeği hasadının, ürünlerin olgunlaşma durumuna göre diğer köy ve ilçelerde de devam etmesi bekleniyor.