Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 25 Ağustos 2026 il il hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı: İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların özellikle kuvvetli rüzgar beklenen kıyı kesimlerinde dikkatli olması gerekiyor. İşte 25 Ağustos 2026 il il hava durumu...



Ankara: Az bulutlu, 32°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu; kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 35°C

Samsun: Parçalı bulutlu, 30°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Erzurum: Parçalı bulutlu, 30°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 38°C