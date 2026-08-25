Kağıthane'de operasyonla yakalanan hırsız kurye: 'Harabe binada kaldım, uyandığım da altınlar yoktu'

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Deniz B.’nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıldır kurye olarak çalıştığını belirten Deniz B., “Yaklaşık olarak 1 yıldır Şişli’de bulunan bir kuyumcuda kurye olarak çalışmaktayım. İş yeri sahibim Mustafa K., diğer anlaşmalı iş yerlerinden döviz ve altınları almak üzere bana 2 milyon lira vererek beni gönderdi. Üzerimde bulunan 2 milyon lirayla saat 16.00 sıralarında anlaşmalı olduğumuz E. Kuyumculuk isimli iş yerine gittim. Burada 1 milyon 600 bin lira vererek karşılığında 6 bin 390 euro, 210 dolar, 31 ziynet tam altın ve 43 gram 14 ayar altın alarak oradan ayrıldım.