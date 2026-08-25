Bir rüya gördü, çocuklar için örmeye başladı: Kırıkkale'de 88 yaşında devam ediyor

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Bir gece gördüğü rüyanın hayatını değiştirdiğini anlatan Kiper, "Hemen hemen 30 yaşımdan beri örgü örüyorum. Bir gece rüyamda, ‘Hep kendi çocuklarına örüyorsun, bizim çocuklarımıza örmüyorsun' denildiğini gördüm. O tarihten sonra kendi çocuklarıma örerken birer ikişer de ihtiyaç sahibi çocuklar için örmeye başladım" dedi. Örgülerini ihtiyaç sahibi çocuklara, yeni doğum yapan ailelere ve yardım kuruluşlarına gönderdiğini belirten Kiper, "Para karşılığında hiçbir şey yapmadım, bundan sonra da asla yapmam. Eltimin sayesinde Ankara'daki lösemili çocuklara, Kızılay'a, yardım kuruluşlarına ve deprem bölgesine birçok örgü gönderdik. Yaptıklarımı Kayseri Belediyesine de gönderdim. Kaç tane ördüğümü sayamam" diye konuştu.