Türkiye'nin 2. uzay yolculuğu! Bakan Kacır açıkladı: Uzayda söz sahibi olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Astronotumuz biyolojik moleküllerden gen analizlerine, insüilin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etti. Bunlardan 3’ü Alper Gezer Avcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilen deneylerin devamı niteliğinde olup, yörünge altı araştırma uçuşumuz deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanımış oldu.

Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerini artıracağız. TÜRKSAT 6A’yı geçtiğimiz hafta fırlatma üssüne yolcu ettik. 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız.

Kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceğiz. Milli uzay programını kararlılıkla uygulamayı sürdürecek Türkiye’nin bu alanda söz sahibi ülkeler arasında olmasını sağlayacağız.

Uzay sanayimizi daha ileri düzeye taşıyacak adımlarla küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız.

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‘2030 YILINA DEK UZAY LİMANI KURACAĞIZ’

Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek 2030 yılına dek uzay limanı kuracağız. TEKNOFEST, eğitim ve girişimcilik programları ile uzay teknolojilerinde insan kaynağımızı güçlendireceğiz. Uzayda söz sahibi olacağız."

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ ASTRONOTU ATASEVER: YAŞADIĞIM EN BÜYÜK GURURDU

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever şu ifadeleri kullandı: “Küçükken hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu 25 yaşlarına gelişmeye başlayan bir hayaldi. Bu hayal beni ROKETSAN ile çalışmaya itti. Sistem mühendisi olarak çalışmaya başladım.

Uzay ajansımız kuruldu. Kurulduktan sonra Şubat 2021’de milli uzay programımız açıklandı. Hedeflerimizin içerisinde ay programımız, uzay limanının kurulmasının üzerinde beni en çok heyecanlandıran bir Türk vatandaşının 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini duyduğum andı. O andan itibaren başvuruların başlayacağı anı heyecanla beklemeye başlamıştım. 7-8 ay süren yoğun bir eleme sürecinden sonra Türkiye’nin iki astronotundan birisi olarak seçilme şansını elde etmiştim.

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7 farklı bilimsen deney icra ettik. Biz 28 Mayıs’ta ABD’ye hareket ettik. Deneylerimize yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Haziran’da New Mexico eyaletine hareket ettik. Yoğun bir uçuş eğitim haftasına maruz kaldık.

2 tane deney entegrasyon uçuşu gerçekleştirdik. Bu esnada ben uzay uçuşunda giyeceğim giysileri giyerek uçuşa gidiyormuşum gibi operasyonları bu uçuşlar esnasında elde ettim.

Fırlatmadan 1 gün önce uçuşun bütün adımlarını simüle eden prova gerçekleştirip uçuşa hazır hale geldik. 8 Haziran’da uçuşumuzu gerçekleştirdik.

‘SES HIZININ 3 KATINA ERİŞTİK’

Yaklaşık 45 bin feet irtifaya eriştiğimiz zaman uygun koşullar oluştu. Uzay aracından ayrıldık 1 dakika gibi kısa süre içerisinde ses hızının 3 katına erişerek yaklaşık 90 km irtifaya çıktık.

‘KANATSIZ BİR ŞEKİLDE UÇMAYA BAŞLADIM’

Kemerimiz açıp mikro yerçekimi koşullarında kanatsız bir şekilde uçmaya başladım."

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ALPER GEZERAVCI: BÜTÜN HEDEFLERİ TAMAMLAMIŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

İlk astronot Alper Gezervavcı şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin hedeflerden bir tanesini Türk astronot ve bilim misyonunun bütün hedefleri tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.