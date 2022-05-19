GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Külliyen reddediyoruz
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Külliyen reddediyoruz
ABONE OL

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin ifadelerinin, tarihi çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamalar olduğu ve Türkiye tarafından reddedildiği bildirildi.

19.05.2022 - 11:41 | | DHA
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan makamlarının tarihi akıl dışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz" denildi. 

'BARIŞ, İSTİKRAR İÇİN ÇABA SARF ETMEYE DAVET EDİYORUZ'

Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır. Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtmak yerine iş birliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz." (DHA)

 

 

DHA-Politika - Türkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)

    GÜNCEL HABERLER

    Almanya’da okulda silahlı saldırı!

    Almanya’da okulda silahlı saldırı!

    Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

    Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

    Kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş karar

    Kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş karar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Almanya’da okulda silahlı saldırı!

    Almanya’da okulda silahlı saldırı!

    Sıradaki Haber
    Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

    Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

    Sıradaki Haber
    Benzine zam geldi mi 19 Mayıs 2022, motorine bugün zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Benzine zam geldi mi 19 Mayıs 2022, motorine bugün zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Sıradaki Haber
    2022 bekçilik sınavı ne zaman? 2022/1. Dönem sınav tarihileri, müracaat kabul ve ön sağlık kontrolü merkezleri belli oldu mu, sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?

    2022 bekçilik sınavı ne zaman? 2022/1. Dönem sınav tarihileri, müracaat kabul ve ön sağlık kontrolü merkezleri belli oldu mu, sınavda yanlış doğruyu götürüyor mu?

    Sıradaki Haber