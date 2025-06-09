Türkiye'den İsrail'e peş peşe Madleen tepkisi!

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan 2'si Türk 12 aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail ordusu baskın düzenledi. Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"Mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılmaz, kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İsrail’in uluslararası sularda “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz.

İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir.

Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur".

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız.

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BAKANLIKTAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısının, ülkenin bir "terör devleti" olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceği vurgulandı.

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Açıklamada, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Gazze'de açlık ve yoklukla mücadele eden binlerce mazluma insani yardim ulaştırmak için yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulundugu "Madleen" isimli gemiye İsrail askerlerinin müdahalesi asla kabul edilemez. Madleen isimli gemiye uluslararası sularda yapılan bu müdahale aynı zamanda uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Uluslararası sularda gerçekleşen ve uluslararası hukuka aykırı bu müdahale, İsrail hükümetinin terör yanlısı tutumunu gözler önüne sermektedir. Dünyanın gözleri önünde açlığı bir savaş silahı olarak kullanan Netenyahu hükümeti, vicdan sahibi uluslararası toplumun tepkisini asla susturamayacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ALÇAK SALDIRI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."