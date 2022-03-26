Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Söz konusu bile değil...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda konuştu.

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi:

"S-400'lerin anlaşması yapıldı satın alındı. S-400'ler zaten Türkiye'de geldi. Birileri şunu dedi: Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin. Bu söz konusu bile değil. Bu zannedersem Amerikalılar tarafından dile getirildi ama söz konusu bile değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var mı tabi ki var. Biz ABD'den ve müttefiklerimizden de bunları almak istiyoruz. Müttefiklerimizden bunları alamıyorsak başka bir kaynağa ihtiyacımız var demektir. Enerjide de aynı şey. Bizim gazda Rusya'ya bağımlılığımız yüzde 51'di. Bugün yüzde 40'tan daha az. Biz enerji kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın yüzde 70'ten daha fazlasını üretebiliyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak. Umuyoruz ki onlar da İHA'larımız kadar başarılı olur. Bu bağlamda baktığımız zaman biz hala alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Brüksel'de 2 gün önce Macron ve İtalya Başbakanı ile bir araya geldi. Fransa ve İtalya'nın ortak ürettiği SAMP-T hava savunma sistemleriyle ilgili görüştüler. Biz 8 sene önce de görüştük ama hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şimdi bu iki ülke ortak üretimi Türkiye'de yapmak veya SAMP-T'yi satma konusunda biraz daha ciddiler.

NATO müttefiklerimizden ihracat lisansı alamıyoruz. Bu da bizim hatamız değil. Biz yıllarca bekleyecek miyiz. Yıllarca bekleyip acil ihtiyaçlarımızı bize vermelerini mi bekleyeceğiz."

"Ukrayna NATO’ya üye olamayacağını anladı"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin işinin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucuğu ile iki taraf için de çözüme yardımcı olmak olduğunu söyledi:

"Uluslararası camia olarak bizim özellikle Rusya üzerindeki baskıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Ukrayna'nın egemenliğine bu saldırı kabul edilemez. Her iki tarafa bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Güvenli bir şekilde bu işten çıkışın yolunu bulmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanları bu noktada görüşecek ve ciddi meselelerin de müzakere edildiğini herkes biliyor. Bu noktada biz başarıya ulaşıp da çözüm bulabilirsek ateşkes olacak ama bu ateşkesten önce de insani ihtiyaçların karşılanması gerekiyor, koridorların açılması gerekiyor.

Biz arabulucuyuz ve bizim bu noktada dürüs bir arabulucu olmamız gerekiyor. Bizim işimiz her iki tarafında güvenli bir şekilde bu konuyu çözebilmesine yardımcı olmak. Bu konuda kim nihai kararı verecek, Putin ve Zelenskiy... Biz onları da bir araya getirmeye çalışıyoruz.

Ukrayna şunu anladı. NATO üyeliği olmadı, olmayacak da. Birçok Avrupalı müttefik Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine karşı. Ukrayna bunu gayet iyi bir şekilde anladı. Ben de bunu dile getiriyordum. Ukrayna'nın Batı ve Doğu arasında seçim yapma lüksü yok. Ukrayna bizim bölgemizdeki ülkelerden bir tanesi ve denge politikasının olması lazım. Biz de NATO üyesi bir ülkeyiz ama tüm zorluklara rağmen birçok farklı konuda birlikte çalışıyoruz. Ukrayna'nın da daha dengeli bir politika takip etmesi lazım." (TRT Haber)