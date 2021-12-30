Türkiye'den flaş Ermenistan açıklaması! Tarih belli oldu

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.

Ermenistan'dan atılan adımlara baktığımızda şu anda olumlu bir bakış olduğunu söylemeliyiz. Tabii bunun kalıcı olması gerekir. Önyargı yok. Ama bazı konularda görüş birliği içinde olmamız mümkün değil.

Ermenistan'ın en büyük zorluğu, savaşı kaybetmenin de etkisiyle radikalleşen bir grup var. Bir de yurtdışında diaspora var. Ama içlerinde son derece makul, ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlayanlar da var. Diasporayı olumsuz yönde kullanan bir ülke görmedik şu ana kadar. Ama diasporanın kendisi, özellikle radikal gruba baktığımız zaman bir sorun. (Hürriyet)