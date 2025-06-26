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Türkiye'de üretimde ilk sırada yer alıyor! Osmaniye'de ilk hasat başladı

26.06.2025 - 17:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE, (DHA)

Türkiye'de üretimde ilk sırada yer alıyor! Osmaniye'de ilk hasat başladı

Çukurova'nın bereketli topraklarında yer alan Osmaniye'de Cevdetiye Beldesi'nde sezonun ilk bamya hasadı için tören düzenlendi. Törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin bamya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi’nde bamya hasadı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hasat törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’nin bamya üretiminde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Programa Vali Yılmaz’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, Şube Müdürleri Mehmet Poyrazoğlu, Hayri Uyduran, Bekir Uyduran ile teknik personel ve çiftçiler katıldı.

 ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

 Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’nin bamya üretiminde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını belirterek, “2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye’mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor” dedi. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Yılmaz, “Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz daha sonra çiftçilerle bamya hasadı yaptı.

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