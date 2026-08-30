Hataylı depremzede kadınlar alın terini kazanca dönüştürüyor: Tezgahlar el emeğiyle dolup taştı
Hatay'ın turistik ilçesi Arsuz'un tarihi Eski Köy İçi Caddesi'nde bir araya gelen üreten kadınlar, Arsuz Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen stantlarda evde ürettikleri el sanatı ve tasarım ürünlerini vatandaşların beğenisine sunuyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak modern bir görünüme kavuşturulan caddede yerlerini alan kadınlar, kendi paralarını kazanmanın ve aile ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor.
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Stantlarda satışa sunulan el emeği göz nuru çantalar, özel tasarım takılar ve deniz kabuğu süslemeleriyle öne çıkıyor. Fabrikasyon olmayan, kişiye özel ve tek tasarım olarak hazırlanan ürünler, özellikle hediye arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yaklaşık 10 yıldır el emeği çantalar ürettiğini belirten ev hanımı Süreyya Taş, "Kendi çabamla hiçbir yerden öğrenmeden çanta yapmaya başladım. Arsuz Kadın Girişimci Kooperatifi'ne katıldıktan sonra belediye başkanımızın bize sağladığı bu stantlarda satış yapmaya başladık. Kendi paramı kendim kazandığım için kendimi çok güçlü, heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Buradan kazandığım parayı çocuklarım ve yeğenlerimle paylaşıyorum" dedi.
Uzun yıllar kurslara giderek el sanatlarında kendini geliştiren 56 yaşındaki Perihan Üstün, "Taşı hobi olarak işleyip tasarıma dönüştürüyorum, makrome çantalar yapıyorum. 3 yıldır bu stantları açıyoruz. Kazandığım parayla hem kendi ihtiyaçlarımı karşılıyor hem de çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Caddemizin yenilenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyemize ve yetkililere desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Eski mesleği bankacılık olan ve hayalinin peşinden giderek çanta ve takı tasarımı yapmaya başlayan Sinem Yancar, "Banka işinden ayrıldıktan sonra el yeteneğimi keşfettim. Arsuz Belediyesi'nin bize sağladığı stantlarda kendi tasarımım olan eşsiz el yapımı çantaları ve takıları satıyorum. İnsanlar genelde hediye almak için tercih ediyor, ilgi oldukça güzel" diye konuştu.
Depremde 27 yıllık çiçekçi dükkanı yıkılan ve mesleğini stantlarda sürdürmeye çalışan Nadiye Kızgın, "Depremde dükkanımız yıkıldı, biz de burada stant açarak hayata tutunmaya çalıştık. El emeği takılar, çantalar ve kabuk süslemeleri yapıyorum. Aile bütçemize katkıda bulunup harçlığımızı çıkarıyoruz. Alın teriyle kendi paramızı kazanmak çok güzel bir duygu. Caddemiz yenilendi, çok güzel oldu. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.