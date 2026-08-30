Hataylı depremzede kadınlar alın terini kazanca dönüştürüyor: Tezgahlar el emeğiyle dolup taştı

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Depremde 27 yıllık çiçekçi dükkanı yıkılan ve mesleğini stantlarda sürdürmeye çalışan Nadiye Kızgın, "Depremde dükkanımız yıkıldı, biz de burada stant açarak hayata tutunmaya çalıştık. El emeği takılar, çantalar ve kabuk süslemeleri yapıyorum. Aile bütçemize katkıda bulunup harçlığımızı çıkarıyoruz. Alın teriyle kendi paramızı kazanmak çok güzel bir duygu. Caddemiz yenilendi, çok güzel oldu. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.