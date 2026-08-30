Bitlis'te manzara değişti: Afrika düzlüklerini aratmıyor

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Suyun içerisine giren mandalar, saatlerce burada kalarak hem serinliyor hem de adeta doğal bir banyo yapıyor. Su içerisinde bir arada bulunan mandaların oluşturduğu görüntüler, Afrika’da çekilen vahşi yaşam belgesellerini andırırken, ortaya çıkan renkli manzara drone ile görüntülendi.