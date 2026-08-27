30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray, İZBAN, Başkentray ve metro ücretsiz olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistem hatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz hizmet verecek. Peki Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi? Metro, metrobüs, İETT, EGO ve ESHOT’ta durum ne? İşte 30 Ağustos’ta ücretsiz olacak toplu taşıma hatları...
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30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde toplu taşıma tarifesi merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, otobüs ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı geliyor.
Konuya ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 30 Ağustos 2026 Pazar günü bazı raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanılabilecek.
Ancak karar bütün toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. Ücretsiz ulaşım, Cumhurbaşkanı Kararı’nda açıkça belirtilen hatlarda uygulanacak.
30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirlenen raylı sistem hatlarını kullanan yolculardan 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücret alınmayacak.
Ücretsiz ulaşım kapsamındaki hatlar şöyle:
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
30 AĞUSTOS MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. Marmaray, 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray seferlerinden yararlanan yolculardan Zafer Bayramı’nda ücret alınmayacak.
İstanbul’da ücretsiz ulaşım kapsamına ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da alındı.
30 AĞUSTOS İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. İZBAN da 30 Ağustos’ta ücretsiz hizmet verecek.
İzmir’de İZBAN’ı kullanan yolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla seferlerden ücretsiz yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı’nda İzmir için açıkça ücretsiz olduğu belirtilen hat İZBAN.
30 AĞUSTOS BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. Ankara’da hizmet veren Başkentray, 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz olacak.
Başkentray da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım sağlanacak raylı sistemler arasında yer alıyor.
30 AĞUSTOS METRO ÜCRETSİZ Mİ?
Resmî Gazete’de yayımlanan karar bütün metro hatlarını kapsamıyor.
Kararda İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.
Bu nedenle “30 Ağustos’ta bütün metrolar ücretsiz” demek doğru değil. Diğer metro hatlarının ücretsiz olup olmayacağı, ilgili belediye veya işletmelerin ayrıca açıklayacağı kararlara göre belli olacak.
30 AĞUSTOS METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı’nda metrobüs yer almıyor.
Bu nedenle Resmî Gazete’de yayımlanan karara dayanarak metrobüsün ücretsiz olacağını söylemek mümkün değil.
İstanbul’daki metrobüs ve belediyeye bağlı diğer toplu taşıma araçları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya ilgili kuruluşların yapacağı açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.
30 AĞUSTOS İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda İETT otobüslerine ilişkin bir ücretsiz ulaşım hükmü bulunmuyor.
Karar yalnızca Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nı kapsıyor.
İETT otobüsleri için ayrıca karar alınması halinde ulaşım tarifesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.
30 AĞUSTOS EGO OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara’da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz olacağı kesinleşen ulaşım sistemi Başkentray.
EGO otobüsleri, Ankara metrosu ve ANKARAY için uygulanacak tarife konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin ayrıca yapacağı açıklama esas alınacak.
Bu nedenle mevcut Cumhurbaşkanı Kararı üzerinden “EGO’nun tamamı ücretsiz” şeklinde bir sonuç çıkarmak doğru olmaz.
30 AĞUSTOS ESHOT ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir’de Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında İZBAN ücretsiz olacak.
ESHOT otobüsleri, metro, tramvay ve belediyeye bağlı diğer ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin ayrıca alacağı karara bağlı.
30 AĞUSTOS’TA İSTANBUL’DA HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?
30 Ağustos 2026 Pazar günü Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul’da ücretsiz olacak hatlar şunlar:
Marmaray
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Bunun dışındaki metro, otobüs, metrobüs, tramvay ve vapur hatları için ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.
30 AĞUSTOS’TA ANKARA’DA HANGİ HAT ÜCRETSİZ?
Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Başkentray ücretsiz hizmet verecek.
EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’ın durumuna ilişkin yerel kararlar ayrıca açıklanabilecek.
30 AĞUSTOS’TA İZMİR’DE HANGİ HAT ÜCRETSİZ?
İzmir’de Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
ESHOT, İzmir Metro ve tramvay hatları için uygulanacak 30 Ağustos tarifesinin ise belediyenin açıklamalarına göre netleşmesi bekleniyor.
30 AĞUSTOS’TA ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN GEÇERLİ?
Ücretsiz ulaşım uygulaması 30 Ağustos 2026 Pazar günü geçerli olacak.
Karara göre belirtilen raylı sistem hatlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ücret alınmayacak.
Özetle; Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın ücretsiz olacağı kesinleşti. Diğer belediye ulaşım araçları için ise ilgili yerel yönetimlerin açıklamaları belirleyici olacak.