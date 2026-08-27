30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Marmaray, İZBAN, Başkentray ve metro ücretsiz olacak mı?

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Resmî Gazete’de yayımlanan karar bütün metro hatlarını kapsamıyor.



Kararda İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.



Bu nedenle “30 Ağustos’ta bütün metrolar ücretsiz” demek doğru değil. Diğer metro hatlarının ücretsiz olup olmayacağı, ilgili belediye veya işletmelerin ayrıca açıklayacağı kararlara göre belli olacak.