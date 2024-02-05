Türkiye'de MOSSAD'a bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; adres tespiti, uçuş bilgileri gibi hassas verileri maddi menfaat karşılığında MOSSAD'a bilgi olarak aktardıkları iddia edilen 9 şüpheli belirlenmiş, 7 şüpheli yakalanmıştı. Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevinde olduğu, 7'sinin ise daha önce hakkında işlem yapılmadığı öğrenilmişti.



7 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuya ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheliye ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulandı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Meltem Bozbeyoğlu'na MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuna dair detayları aktardı;

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MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu özel dedektiflerden oluşan 7 kişilik Mossad ajanı kıskıvrak yakalanmıştı. İşte bu soruşturmaya dair yeni detayları ortaya çıkmaya başladı.

Mossad, Türkiye’deki Hamas üyesi kişileri takip etmek için Türkiye’de bir ajan yapılanması kurmuştu. Bunlara yönelik MİT dönem dönem operasyonlar yapıyordu. Yine Türkiye’de Hamas hareketi içerisinde yer alan kişilerin takibi için 7 kişi tespit edildi. Bunların özel dedektif firmaları vardı. Emniyet sorgu işlemleri tamamlandı.

Burada ilginç detaylar var. Mossad neden özel dedektifleri kullandı? İstanbul Havalimanı ya da herhangi bir havalimanından Hamas üyesi kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren gittiği noktalara kadarki bütün alanlara dedektif ajanlarına teknik ve fiziki takip çalışması yaptırmış. Mossad ajanı nasıl çalışıyorsa bu ajan da aynı şekilde çalışmış. Teknik takip ve fiziki takip çalışması yapmışlar. Elde ettikleri bilgileri Mossad ajanlarının söylediği mail üzerinden onlara ulaştırmışlar.

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Ajanlık yapan dedektifler bu işten ne kazanç sağlamış? 5 ile 10 bin TL arasında. Bir Hamas üyesini takip ediyorsun, onun gittiği noktaları GPS cihazları yerleştiriyorsun aldığı para 10 bin TL.

İGOR KOD ADLI ÖZEL DEDEKTİF

Gözaltına alınanlardan birisi MK, kendince tedbirler geliştirmiş. Annesinin ve kız kardeşinin üzerine hesaplar açmış, Mossad’a annesi ve kız kardeşlerinin üzerine o parayı yatırmasını istemiş. Ama ne oldu? MASAK muazzam bir çalışma yaptı. 7 özel dedektifin hepsini MASAK para hareketlerinden tespit etmiş.

İgor kod adlı bir özel dedektif, o da Türkiye’deki kişilerin Hamas üyesi kişileri takip etmiş, izlemiş, yurt dışından ne zaman gelmişler, ne zaman çıkmışlar? Bu bilgileri Mossad’a göndermişler.

YAKALANANLAR KİM?

Mossad ajanları, kadın erkek karışık. SAY isimli Mossad ajanı var. O da teknik takibe eşini götürmüş, dikkat çekmemek için. Bazıları Mossad ajanları ile yabancı dilde iletişim kuramadıkları için kendi oğlunu tercüman olarak kullanmış.

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Özel dedektif olarak görünen kişileri takip ettirmiş, kişiler hakkında profil çalışması yaptırmış.

‘99 AYRI EYLEMİ RAPORLAMIŞ’

SAY isimli özel dedektif kişi 99 ayrı eylemi Mossad’a raporlamış, 99 ayrı kişiyi takip etmiş, elde ettikleri bilgileri Mossad ajanlarına ulaştırmış.

PARA TRANSFERİNİ NASIL YAPTILAR?

Para transferlerini nasıl yapmışlar. Genellikle para transferlerini kripto paralarla, yapmışlar. MİT, İstanbul Emniyeti hem de MASAK yaptıkları muazzam çalışmalarla ajanlar ağını çökertmiş.