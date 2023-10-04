Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak: 10 dakikada çalıntı araç belirlenecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Türkiye'de ilk defa kurulan 'Araç İnceleme Atölyesi' il müdürlüğü yerleşkesi içerisinde faaliyete başladı.

Atölyede kurulan teknolojik sistem sayesinde araçların çalıntı ya da change olduğu 10 dakikada tespit ediliyor. Atölye, sadece çalıntı ya da change yapılan araçların tespiti için değil, aynı zamanda görevli personele oto hırsızlık, resmi belgede sahtecilik eğitimi verilerek daha nitelikli personelin yetiştirilmesini amaçlıyor.

'AMACIMIZ SUÇ CAMİASINDAKİ İNSANLARA DAHA BÜYÜK GÖZDAĞI VERMEK'

Araç İnceleme Atölyesi hakkında bilgi veren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Şenol Mavi, “Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü olarak ülkemizde daha önce hiç uygulanmamış bir yöntem uygulayarak ‘Araç İnceleme Atölyesi’ ismi altında bir atölye kurduk.

Kuruluş amacı çalıntı veya change yapılmış araçların daha hızlı ve seri şekilde tespitine yönelik polisimiz ne yapabilir, nasıl daha seri şekilde vatandaşımızı mağduriyetini giderebiliriz, bu konularla alakalı burada güzel bir atölye şeklinde bir tesisimiz var.

Haberin Devamı

Bu atölyede şase ve motor numaralarla ve aracın üzerindeki diğer fabrikasyon üretimindeki donanımlara bakan cihazımız var. Cihazımızı bağlayıp şase numaralarının hangilerinin hangi araca ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz.

Farklı bir şase numarası bulduğumuz zaman da aracın kendi sistemimizden sorgusunu yaparak çalıntı veya olup olmadığını seri bir şekilde tespit ediyoruz. En önemli amacımız burada bu. Bu atölyeyi kurarak hem devletimizin vatandaş nazarında daha teknolojik imkanlardan faydalanarak hızlı tespit yaptığını göstermek ve hırsız ve bu suç camiasındaki insanlara daha büyük gözdağı vermek amacımız” dedi.

'BU, ÇOĞU YERDE OLMAYAN BİR KAMERA'

İncelemede kullanılan teleskopik kamerayı anlatan Şube Müdür Yardımcısı Şenol Mavi, “Oto hırsızlıkla mücadele eden personelimiz tamamen teknik donanımlı personeldir. Kurslu personeldir.

Ayrıca bu arkadaşlarımızın elindeki teknik donanımdan bahsedecek olursak teleskopik kamera mevcut. Bu, çoğu yerde olmayan bir kameradır. Motor açtıktan sonra kamerayı içeriye doğru sarkıtarak elle ya da gözle görülemeyecek yerlerdeki bütün şase ve motor numaralarını, seri numaralarını okuyabiliyoruz. Ayrıca boya tespiti yapabiliyoruz.

Haberin Devamı

Bu bizim aracın daha önceden ağır hasar alıp almadığını göstermeye yönelik, bizim şüphe sebeplerimize yönelik şeyler. Bir de beyin okuma cihazımız var. Beyin okuma cihazımızı araca bağlayarak aracın üzerinde bütün parçaların hangi şase numaralarına ait, hangisi farklı bir şaseye ait, çalıntı mı değil mi, bunun tespitini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'10 DAKİKALIK SÜREÇTE ORTAYA ÇIKARABİLİYORUZ'

Aracın çalıntı olup olmadığını 10 dakikalık süreçte tespit ettiklerini belirten Mavi, “Bu şu an ülkemizde kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemden daha üst düzeyde bir sistem. Bu atölyeyi Türkiye'nin tamamına yayılması için de çalışmalara başladık.

Ortalama bir 10 dakikalık süreçte bir arabanın çalıntı mı, change mi, bu arabada bir oynama var şase numarasında, cihazdaki beyinde farklı bir şase var mı, bunların hepsini 10 dakikalık süreçte biz ortaya çıkarabiliyoruz.

Haberin Devamı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün haricinde hiçbir emniyet müdürlüğümüzde Araç İnceleme Atölyesi yok. Kocaeli Emniyet Müdürü olarak bizim aklımıza gelen ve hayata geçirebildiğimiz bir proje oldu. Umarım tüm ülkemizde de yaygınlaşır. Bunun yaygınlaşması vatandaşımıza daha seri şekilde hizmet verilmesini sağlayacaktır” dedi.

'ÇALINMA RİSKİNİ MİNİMUMA İNDİREBİLİRİZ'

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Şenol Mavi, “Öncelikle araçlarınızın çalınmasını engellemeye yönelik çok pratik önlemler alabilir vatandaşlar. Kumandayla arabayı kilitlediğimiz zaman öncelikle elimizle kontrol etmekte fayda var.

Çünkü sinyal kesici ile kumandayı devre dışı bırakmak artık günümüz teknolojisinde çok basit. 2’ncisi anahtarımızı insanların rahat ulaşabileceği, görebileceği yerlere, askıdır, masa üzeridir, dolap üzeridir, basit yerlere koymayarak çok basit önlemlerle aracımızın çalınma riskini minimuma indirebiliriz” diye konuştu.

Haberin Devamı

'MUTLAKA BAŞKA İLLERDE DE BU PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK'

Atölyenin aynı zamanda eğitim atölyesi de olduğunu da belirten Mavi, “Eylül ayında başladık. Eylül ayından beri şu ana kadar 26 tane araç atölyeye geldi ve 26’sının da biz tespitini yaptık. Yani burası yüzde 100 ile çalışıyor elimizdeki sistemin sayesinde.

Çünkü elimizdeki teknoloji güzel bir teknoloji. Aynı zamanda burayı eğitim atölyesi olarak da kullanıyoruz. Yani burası hem oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak hem de bu suçla mücadele eden polis arkadaşlarımızın daha görev yapabilmeleri için, yani sokakta bir aracı gördükleri zaman neye dikkat edecekler, neyden şüphelenecekler, bununla alakalı bildiğiniz bir eğitim atölyesine dönüştü.

Bu süreçten sonrasında bizim yapacağımız en önemli şey sokakta görev yapan polis arkadaşlarımıza burada eğitimler vererek daha nitelikli görev yapmalarını sağlamaktır. Burayı açtığımızdan beri talepler gelmeye başladı. Mutlaka bunun devamı gelecek. Yaygınlaştıkça, sesi duyuldukça daha fazla geleceğini düşünüyorum. Biz bununla alakalı her yere bilgi verdik. Mutlaka en kısa zamanda başka illerimizde de bu proje hayata geçirilecektir” dedi. (DHA)