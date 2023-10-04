İstanbul'da kayıp olan 3 küçük kardeşten acı haber geldi! Cansız bedenleri inşaat temelinde bulundu

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde pazartesi günü saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Okula gitmedikleri öğrenilen ve sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı.

"İNŞALLAH BULURUZ TEK UMUDUMUZ BU"

Acılı baba Ayvaz Sağın, çocuklarının okula gitmediklerini söylerken, "Çocukların dün 17.30 sularında buradan aşağı doğru ilerlemekteler. O arada geri gelmiyorlar. Arıyoruz. Aldık buradan görüntüyü buradan aşağı doğru gidiyorlardı.

O saatten sonra göremiyoruz. Bulamadık hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören duyan bilen de yok. Şüphelendiğim hiçbirşey yok.Herkes sabahtan beri arıyor. Biri görse benzetse görmüşler diyeceğiz Öyle de arayan olmadı.

Daha önce hiç kaybolma olayı olmadı. Bugün okula gitmedikleri için müdürleri de aradı o da soruyor. Hepsine bilgi verdik 24 saat geçti şu an 28. saate geldik ama bir sonuç yok. Hayırlısı inşallah buluruz. Tek dileğimiz tek umudumuz bu zaten " diye konuştu.

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İNŞAATIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İHBAR ETTİ

Polis ekipleri aynı mahallede Gülpembe Sokak'ta bir inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. İnşaatın güvenlik görevlisinin ceset gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde incelemeye başladı.

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, gece yapılan çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın su dolu temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. (DHA)

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"BİR ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, BU DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUM OLDU"

Ailenin bulunduğu evde acılı baba Ayvaz Sağın taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Sağın’ın olayda ihmal olduğunu ve davacı olacaklarını belirtti. Baba Sağın, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı.

İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük. İhmal var oraya gittiğimizde kısa bir saç var topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3’de boğulmuş gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocuklarıda var. Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bu 4’cü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok Kader ama ihmalde var" dedi.

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