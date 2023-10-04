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Ankara'daki saldırı girişimi! İkinci teröristin de kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

04.10.2023 - 07:34 |
Ankara'daki saldırı girişimi! İkinci teröristin de kimliği belli oldu

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

 

 

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