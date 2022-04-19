Türkiye terör kamplarını yerle bir etti! 'Tamamı ele geçirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zorlu kış şartlarında dahi yurt içinde ve dışında kesintisiz yürüttüğü operasyonlarla ağır darbe vurduğu ve baharın gelişiyle birlikte sahada toparlanmayı planlayan terör örgütüne karşı Irak’ın kuzeyinde “Pençe Kilit Operasyonu” başlattı. Önceki gece hava harekatıyla başlayan, ardından merkezinde Zap’ın yer aldığı Haftanin, Metina, Avaşin, Hakurk hattındaki terör yuvaları ile aralarında örgütün sözde lider kadrosundan isimlerin de bulunduğu teröristlerin hedef alındığı operasyonun ikinci aşaması komandolar ve Bordo Bereliler’in katılımıyla sürüyor.

Terör örgütüne karşı jandarma ve polis özel harekat unsurları ile yurt içinde 8 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen Eren Kış Operasyonları, 14 Nisan'da sona erdi. Terör örgütünün yurt içinde kış üslenmesinin önüne geçildiği bu operasyonun sona ermesi ile 15 Nisan'da İlkbahar-Yaz Abluka Operasyonları başlatıldı. Irak'ın kuzeyinde ise Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları devam etti. Bu operasyonlar ile terör örgütünün kamplarının bulunduğu Hakurk ve Metina gibi bölgeler kontrol altına alındı. Aralarında lider kadrodan isimlerin de bulunduğu teröristlerin, bu bölgelerden Zap'a kaçtığı tespit edildi.TSK'nın önceki gece başlattığı Pençe Kilit operasyonu ile “örgütün elinde kalan tek bölgede nefessiz bırakılması” hedeflendi.

Operasyonla ilgili ilk bilgilendirme gece yarısından sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden ve Twitter hesabından yapıldı. Paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadeleri kullanıldı. İlerleyen dakikalarda operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.

'TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ'

Akar, harekâta katılan birliklerin komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenledi. Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe-Kilit Operasyonu’nun başlatıldığını belirten Akar, özetle şunları söyledi:

Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyonu müteakip dün (pazar günü) akşamdan itibaren Pençe-Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlar başarıyla tahrip edilmiştir.

BORDO BERELİLER SIZDI

ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Kahraman Komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz hava hücum harekâtı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş hedefleri ele geçirmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi temel hedefimizdir. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.”

ZAP NEDEN ÖNEMLİ?

Operasyonun ana hedef noktasını oluşturan Zap bölgesi terör örgütü açısından şu nedenlerden dolayı önem taşıyor:

Haftanin’nden Hakurk’a uzanan hat içinde terör örgütünün yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alıyor.

Pençe serisi harekatları kapsamında Hakurk, Metina’dan kaçan teröristler Zap bölgesinde toplandı.

Terör örgütünün bazı sözde elebaşlarının bu bölgede olduğu tespit edildi.

Pençe serisi harekatlarla teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki dağlık bölgeden Türkiye’ye girebileceği yerler tek tek kontrol altına alındı. Tek kalan bölge Zap idi. Pençe Kilit ile bunun da önüne geçiliyor.

Harekatın tamamlanmasıyla terör örgütüne psikolojik olarak da büyük bir zarar verilecek.

KOMUTANLAR KARARGAHTA

Bakan Akar, önceki gece düzenlenen hava harekâtını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'ne giderek takip etti. Akar, gece yarısı komutanlarla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Akar, TSK'nın komuta kademesiyle birlikte sabah saatlerine kadar Pençe-Kilit Operasyonu'nu takip etti.

MSB: BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MSB’den dün yapılan açıklamada ise operasyonun seyrine ilişkin özetle şu ifadelere yer verildi: “Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargâhları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı.”

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği’nden akşam saatlerinden yapılan açıklamada ise “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Üstğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

HAKKÂRİ SINIRINDA HAREKETLİLİK

Operasyon kapsamında Hakkari’nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı. Derecik’te konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı.

MSB dün ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. (Aydın Hasan-Milliyet)