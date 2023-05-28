Türkiye ikinci kez sandık başında! Liderler oylarını kullandı

ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa "hayırlı olsun" diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce okula oğlu Bilal Erdoğan, Togg ile gelerek oy kullandı.

KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Fotoğraf: Uğur Yıldırım

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu Seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Uğur Yıldırım

BAHÇELİ OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullanan Bahçeli, sonrasında kameraların karşısına geçerek "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Akşener, saat 10.00 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, “Hayırlı olsun“ dedi. Okul çıkışında Meral Akşener açıklama yaptı.





Akşener, “Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara’da takip edeceğini söyledi.

Fotoğraf: Yavuz Özden

SİNAN OĞAN OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamada Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek, "Seçim, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçlar doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir.

Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener'e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan ve Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, 'farklı tercihte bulundu' diye depremzedeleri dahil linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır" diye konuştu.

Fotoğraf: Yavuz Özden

'AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI'NA ATILAN İFTİRA'



Oğan, Azerbaycanlı gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorusuna, "Bu seçimde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in isminin, 'seçime müdahale' şeklinde karıştırıldığını üzülerek gördüm. Ne Türkiye, Azerbaycan seçiminde iç işlerine karışıyor ne Azerbaycan, Türkiye'nin iç işlerine karışıyor. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na atılmış alçakça bir iftiradır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her zaman birlik, bütünlük içerisinde olmasını istediğini ifade etmiştir. Ancak burada eğer birileri Azerbaycan'a dönük politikalarında, Azerbaycan'ı baypas eden politikalar uyguluyorsa, Karabağ yerine Kandil ağırlıklı bir eksende duruyorsa, birileri Zengezur Koridoru'nu baypas ediyorsa, birileri Karabağ'ın kurtarılması için yapılan askeri müdahalelerde Türkiye'nin desteğini 'cihatçıları gönderiyor' diye ifade ediyorsa; elbette ki Azerbaycan'ın da tepkisi buna, bu kesimlere. Dolayısıyla da bizim de bu kesimlere karşı tepkimiz gayet doğaldır" yanıtını verdi.

ALİ BABACAN OYUNU KULLANDI

Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile Çankaya Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4572 numaralı sandıkta oy kullandı. Babacan, Türkiye'de seçimlere katılım oranının Avrupa ve dünya ortalamalarının üzerine olduğunu belirterek, "Bu seçimde vatandaşlara çağrım; mutlaka sandığa gitmeleri, mutlaka ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli tercihlerini sandık başında yapmaları. 14 Mayıs, gerçekten huzur ve sükunet içinde geçen bir seçimdi. Umarız, 28 Mayıs seçimleri de sükunet içinde geçer. Seçim sürecinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. Bütün vatandaşlarımızın kalbinin, gönlünün rahat edeceği, güveneceği bir sonucu hep beraber görürüz umarım. Sandık sonuç tutanakları tamamlanıp, o tutanaklar imzaya bağlanıp, zarfla sağlam bir şekilde çuvallara konuluncaya kadar da bütün sandık görevlilerimizin işlerinin başında olmasını özellikle rica ediyorum. Bazen akşam saatlerinde çabuk ayrılma oluyor. Bunun böyle olmaması, sonuna kadar işin başında olmaları son derece önemli olacak" diye konuştu.





Sandık sonuç tutanağını 'seçimin tapusu' olduğunu belirten Babacan, "Her sandıkla tutanak imzalandığı zaman yaklaşık 200 bin sandıkta 200 bin tapu olmuş oluyor. İtirazlar da olsa nihayetinde dönüp dolaşıyor ve o tapuya bakılıyor. Bu da son derece önemli olacak. Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Demokrasi çok kıymetli bir değer" dedi.



Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceği sorusuna "Genel başkanlar olarak sandık başında olmamızın çok doğru olmadığı ile ilgili tecrübelerimiz var. Bilinen insanlar olduğumuz için sandık başında olmamız ‘oy tercihlerini etkilemek’ gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla biz Ankara'da bulunan 25 ilçe teşkilatımızı okul binalarında görevlendirdik. CHP'nin 'sandık güvenlik sistemi' var, ona arkadaşlarımızı yazdırdık. Ortak havuza yaklaşık 48 bin isim verdik. 1166 da avukat ismi verdik. Bütün sandıklarda 6 partinin ortak güvenlik sistemi çalışacak. Ben de akşam saat 17.00-18.00'den itibaren genel merkezimizde olacağım. Seçim sonuçlarını arkadaşlarımızla beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU OYUNU KULLANDI

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Sabah 10.30'da parti yöneticileriyle birlikte okula gelen Yapıcıoğlu, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1250 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta sandıkların başına gittik, seçimler tamamlandı ama cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İlk defa ikinci tur oluyor, bu da ikinci seçim. Hayırlı olsun kazasız belasız kavgasız görüntüsüz bir şekilde seçimler sonuçlanır. Milletimizin iradesi en sağlıklı şekilde tamamıyla sandığa yansır ve sandığa yansıyan irade neyse olduğu gibi oradan çıkar. Sonuç ne olursa olsun sanıktan çıkanı herkes kabul etmeli. Ben inanıyorum ki milletimiz engin sağduyuyla en hayırlı olanı takdir edecektir" dedi.