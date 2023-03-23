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Türkiye için gurur günü! Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

23.03.2023 - 00:06 | | DHA
Türkiye için gurur günü! Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

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