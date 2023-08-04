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Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

04.08.2023 - 19:01 | | Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

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