Türkiye- Bulgaristan sınırında ormanda yangın

Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.