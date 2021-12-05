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Türkiye Barolar Birliği'nde yeni dönem!

Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeni başkan seçildi.

05.12.2021 - 18:04 | | DHA
Türkiye Barolar Birliği'nde yeni dönem!

TBB 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı. 

Türkiye Barolar Birliğinde yeni dönem

 

Seçim sonucunun açıklamasının ardından Erinç Sağkan'ı destekleyen avukatlar büyük sevinç yaşadı.

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