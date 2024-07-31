Türk vatandaşlarının vize krizi sürüyor: En yakın randevu 2026'da!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat için gerekli olan Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntı artarak devam ediyor. Türk vatandaşlarının vize başvurularına gelen ret kararları artarken, vize randevusu almakta zorlaştı. Vize randevu süreçleri ile ilgili sıkıntıların Yunanistan dışındaki ülkeler için devam ettiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya şunları kaydetti:

2026’YA RANDEVU VERİLİYOR

“Şu anda Yunanistan, konsolosluk tarafından yetkilendirilen acentaler aracılığıyla yapılan vize başvurularında 2 hafta sonrasına randevu veriyor. Ancak Yunanistan dışındaki Avrupa ülkelerine yakın dönem için vize randevusu bulabilmek maalesef mümkün değil. İtalya ve Fransa için 2-3 ay sonrasına randevu bulunabilirken Almanya en erken 4 ay sonrasına randevu veriliyor. İlk defa ABD vizesine başvuracaklar için bekleme süresi ise çok daha uzun. Daha önce ABD vizesi almış ancak son 4 yıl içinde ABD vizesi bitmiş olanlara 2 ay içinde randevu verilirken ilk defa vize alacaklar için ABD’nin verdiği en yakın randevu tarihi Kasım 2026 dönemi. Randevu bulma dışında bir diğer sorunumuzu vize ret oranları oluşturuyor.

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Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre, vize başvurularına verilen ret oranı açısından 2024 yılı verilerine sahip olmasak da geçtiğimiz yıllara dair AB tarafından açıklanan istatistikler, Schengen bölgesi ülkelerine vatandaşlarımızın yaptıkları vize başvurularında verilen ret oranının son yıllarda gittikçe arttığını ortaya koyuyor. 2014’te Türkiye’den gerçekleşen Schengen vize başvurularına verilen ret oranı yüzde 4,4 seviyesindeyken 2023’te bu oran yüzde 16,1’e tırmandı. Vize ret oranlarının yıllar içinde ciddi biçimde arttığı görülüyor. Bu yıl için resmi bir veriye sahip olmasak da üye seyahat acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre Yunanistan dışındaki ülkelerde vize ret oranlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüksek seyrediyor.”

KOŞULLARI UYGUNDU AMA...

Almanya vizesi için 3 ay sonra randevu alan başvurusu ret alan Sinan Alyanak (29), “Randevu aldım diye sevinirken başvurum reddedildi. Türkiye’de sigortalı bir işte çalışmama rağmen vizem ‘seyahat amacınız verdiğiniz bilgilerle’ gibi bir gerekçe ile reddedildi. Verdiğim ve harcağım para çöp oldu” dedi. Gülçin K. da Yunanistan’a gitmek istediğini belirterek, “Bir aydır her gün vize randevusu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Randevu almak için telefonla gece 00.03’te bile bakıyorum ama yok. Randevu açıldığı gibi kapanıyor” diyor.

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‘YEŞİL PASAPORTU TERCİH EDİYORUZ’

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü ve Andiamo Tur Şirketi’nin sahibi Cem Polatoğlu, vize sıkıntısının artarak sürdüğünü belirterek, şunları dedi:

“Sıkıntının tamamen siyasi olduğunu düşünüyoruz. Pakistan’dan sonra vize reddi en fazla alan ikinci ülkeyiz. Özellikle son 2 yılda vize konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ben kendi tur şirketim ile yaptığım gezilerde artık yeşil pasaportu ve vizesi olanları tercih ediyorum. Çünkü artık riske girmek istemiyorum. İki yıl öncesine kadar vize başvurularının yüzde 3’ü vize reddi oluyordu ve bu ret genelde kişilerin eksik evraklarından kaynaklıydı ancak son yıllarda ‘yeterli görülmemiştir’ denip reddediliyor. Yeterli açıklama yok. Turlarımızdaki reddedilme oranı yüzde 20’ye çıkınca biz de artık sadece yeşil pasaportu olanları vizesi götürmeyi tercih ediyoruz. Vize reddinin yüzde 40’lara çıktı, randevu almak da zorlaştı.”

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‘En çok 20-30 yaşa vize verilmiyor’

Arbeta Turizm yetkilisi Alihan Kara da şunları aktardı:

“Vize reddi artarak devam ediyor. Vize reddinin yanı sıra vize randevusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 5 ayı bulan vize randevuları var. Şubat ayından beri vize randevusu almayı bekleyen müşterim var. Ret ve randevu alınması ticaret yapan birçok insanı olumsuz etkiledi. İnsanlar fuarlara ve iş seyahatlerine gidemiyor. Schengen vizesi için yapılan başvuruların yüzde 40 ile yüzde 50’i ret alıyor. Ret alanlar da genel de 20-30 yaş gurubu. Bu yaş rubuna gidip dönmeyecek gözüyle bakılıyor, ağırlıklı bu yaş gurubu ret alıyor.”​

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