Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı tutuklandı
İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. emniyetteki işlemleri bu sabah sona eren Fincancı, adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.
FİNCANCI NE DEMİŞTİ?
Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.