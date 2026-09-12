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Türk pasaportunda yeni dönem: TDT ülkelerinde havalimanlarında ayrı geçiş hattı geliyor

12.09.2026 - 14:27Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Türk pasaportunda yeni dönem: TDT ülkelerinde havalimanlarında ayrı geçiş hattı geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında seyahatleri hızlandıracak ve pasaport sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) kendi vatandaşları için uyguladığı özel geçiş sistemine benzer bir modelin Türk dünyasında hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında seyahatleri hızlandıracak ve pasaport sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendi vatandaşları için uyguladığı özel geçiş sistemine benzer bir modelin Türk dünyasında da hayata geçirilmesi planlanıyor.

 

HAVALİMANLARINDA TÜRK PASAPORTUNA ÖZEL KONTROL NOKTASI

Planlanan yeni sistem hayata geçirildiği takdirde, Türk pasaportu taşıyan yolcular diğer ülke vatandaşlarından ayrı olarak kendilerine tahsis edilen özel pasaport kontrol noktalarını kullanabilecek. Sınır ve havalimanı geçişlerindeki bürokratik süreçleri en aza indirmeyi amaçlayan bu modelle birlikte, üye ülke vatandaşlarının seyahat deneyiminin seri ve pratik bir hâle gelmesi hedefleniyor.

 

UYGULAMA TAKVİMİ VE KAPSAMI NETLEŞİYOR

Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesindeki pratik geçiş konseptine benzer bir entegrasyon sunması beklenen projenin detayları üzerine çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemenin tam olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve hangi havalimanlarında ilk etapta uygulanacağı ise yürütülen teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak.Bu hamlenin, Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ticari, turistik ve kültürel bağları daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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