Yıllardır fark etmeden yanından geçtiler! Profesör inanamadı, kayanın içindeki sır ifşa oldu

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Gökçeada'nın etrafından çok ilginç kalıntılara rastlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Özellikle adanın güneyindeki yani Ege Denizi'ne bakan yamaç üzerinde bulunan, 'ikiz mezar' veya 'ikiz lahit' diyebileceğimiz taş mezar anıtı, İmroz'daki bu önemli kalıntılardan biri. Buradaki lahit aslında doğal kayaya oyulmuş. Burada bulunan ikiz mezar aslında nekropolün bir parçası, mezar anıtı. Ama ikiz şekilde oyulması onu oldukça ilgi çekici yapıyor.