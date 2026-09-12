Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı

Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı

12.09.2026 - 14:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)

Van’da sosyal medyada gündem olan fenomen düğününün ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda, düğünde takıldığı belirtilen ve kiralık olduğu iddia edilen altınlar, bir evin odunluk bölümündeki valizde ele geçirildi. Altınlara el konulurken ev sahibi gözaltına alındı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı

İLGİLİ HABER

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

3Düğün görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Altınları sakladıkları yer ortaya çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti