Türk kahvesine 'Ayvalık' dokunuşu! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

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Ayvalık'taki aileye ait zeytinliklerden elde edilen mahsullerle üretilen zeytinyağlarını yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden firma, daha önce ürettiği zeytinli Türk lokumunun yanına zeytinli Türk kahvesini de ekledi.

Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, "Kahve ve lokum biz Türklerin en çok sevdiği ürünlerden. Biz de lokumun yanına kahveyi yakıştırdık ve zeytinli Türk kahvesini geliştirdik. Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Hem lezzeti hem de sağlığa olan katkısıyla dikkat çeken zeytinli kahve, zeytinin faydalarıyla kahvenin keyfini bir araya getiriyor. Kürlek, ürünün gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.



