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GündemTürk kahvesine 'Ayvalık' dokunuşu! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor
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Türk kahvesine 'Ayvalık' dokunuşu! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

03.08.2025 - 09:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türk kahvesine 'Ayvalık' dokunuşu! Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı üretim firması, yenilikçi bir ürün olan zeytinli Türk kahvesiyle dikkat çekiyor. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek öncülüğünde geliştirilen zeytinli Türk kahvesi, yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor.

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Ayvalık'taki aileye ait zeytinliklerden elde edilen mahsullerle üretilen zeytinyağlarını yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden firma, daha önce ürettiği zeytinli Türk lokumunun yanına zeytinli Türk kahvesini de ekledi.

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Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, "Kahve ve lokum biz Türklerin en çok sevdiği ürünlerden. Biz de lokumun yanına kahveyi yakıştırdık ve zeytinli Türk kahvesini geliştirdik. Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Türk kahvesine Ayvalık dokunuşu Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

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Hem lezzeti hem de sağlığa olan katkısıyla dikkat çeken zeytinli kahve, zeytinin faydalarıyla kahvenin keyfini bir araya getiriyor. Kürlek, ürünün gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

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