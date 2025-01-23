Türk Hava Yolları 13 yıl sonra ilk defa Şam'a uçuş gerçekleştirdi

THY, 13 yıl aradan sonra Şam seferlerine başlıyor. İlk sefer bu sabah saat 09.00'da gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacak. İlk uçuşta yolcuların yanı sıra THY yöneticileri de olacak. İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

Memleketlerine yapılacak ilk seferle gidecek olan çok sayıda Suriyeli, havalimanına bayraklarla geldi. Şarkılar eşliğinde kutlama yapan Suriyeliler, havalimanında renkli görüntülere sebep oldu.