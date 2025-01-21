Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz

Strömmer, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Strömmer, bugün yapılan görüşmede, terör ve organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini güçlendirme konusunun ele alındığını söyledi.

Türkiye ve İsveç'in, stratejik işbirliğini güçlendirerek terör ve organize suçla mücadele alanındaki çalışmalarını yoğunlaştırmaya karar verdiğini belirten Strömmer, "Bu konudaki kararlılığımız sağlam adımlarla devam ediyor. Ülkelerimizin terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Organize suç örgütlerinin istismarına da kapalı kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Strömmer, İsveç hükümetinin, terör ve organize suçla mücadele kapsamında bazı reformları hayata geçirdiğine işaret ederek, bu çerçevede uygulanacak tedbirler sayesinde daha etkin mücadele yürütüleceğini dile getirdi.

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Bu doğrultuda "şiddete varan aşırıcılıkların" da terör ve örgütlü suçlara dahil edildiğini belirten Strömmer, "Terör örgütlerinin sınır aşan suç örgütleri olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

"İşbirliği sayesinde yasa dışı finansal faaliyetleri sekteye uğratmayı hedefliyoruz"

Terör ve organize suçlarla mücadelede müttefiklerle soruşturma, kovuşturma ile mahkumiyet süreçlerinin yanı sıra bu suçları önleme çabalarında ortaklaşa hareket edilmesinin önemini vurgulayan Strömmer, bu amaçla İsveç ve Türkiye arasında yol haritası hazırlandığını söyledi.

Strömmer, bu yol haritası çerçevesinde, destek kanalları ve finansal kaynakların önünün kesilmesi ile bilgi ve belge alışverişinin genişletilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Organize suç örgütlerinin uluslararası doğası gereği operasyonel düzeyde küresel işbirliğinin önem arz ettiğini belirten Strömmer, İsveç ve Türkiye'nin kolluk kuvvetlerinin yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.

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Strömmer, "İşbirliğimizi daha da yakın, daha da sıkı bir hale getirerek kovuşturma süreçlerini vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bu unsurlara karşı daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda operasyonel düzeyde yürüteceğimiz işbirliği sayesinde yasa dışı finansal faaliyetleri de sekteye uğratmayı hedefliyoruz. Terörün ve örgütlü suçun finansmanını böylelikle ortadan kaldırmayı umuyoruz." diye konuştu.

Ülkesinin terörle mücadele kapsamında odaklı ve kararlı adımlar atma konusunda kararlılığının sürdüğünü bildiren Strömmer, Türkiye ile yürütülecek operasyonel adımların her iki ülkenin çıkarına hizmet edeceğini söyledi.

Strömmer, "Müttefiklerimizle birlikte çalışarak organize suç ve terör gibi karşılıklı en önemli sınamalarla daha iyi başa çıkabileceğiz." dedi.

"Organize suç faaliyetleri aracılığıyla farklı terör örgütlerinin faaliyetleri finanse ediliyor"

Bir basın mensubunun, terör örgütü PKK'nın artan organize suç olaylarındaki rolü ve İsveç'in atacağı ilave adımlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Strömmer, ülkesinin terör, şiddete varan aşırılıkçılık, devlete karşı dostane davranmayan aktörler ve organize suçlar olmak üzere iç güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bu tehditler arasında bağlar olduğunu anlattı.

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Strömmer, "Organize suç ile şiddete varan aşırılıkçılık ve terör arasında çok sıkı bağlar var. Somut bir faktöre dikkatinizi çekecek olursam, organize suç faaliyetleri aracılığıyla aslında farklı terör örgütlerinin faaliyetleri finanse ediliyor, bunlar arasında PKK var. Bugün bütün farklı terör tehditlerine karşı nasıl ilerleyeceğimizi konuştuk. PKK da bu konu başlıkları arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Bolu Kartalkaya'da yangın faciasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

İsveçli bakanları Ankara'da ağırladıklarını belirten Fidan, normal şartlarda dörtlü mekanizma olarak planlanan görüşmelere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılacağını ancak yangın nedeniyle kendisinin Bolu'da olduğunu ifade etti.

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Fidan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin bu konuda kendi güvenlik endişelerini merkeze alan bir müzakere sürecinde bulunduğunu hatırlattı.

Özellikle 2022'de Madrid'de yapılan NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle bir araya geldiği ortamda güvenlik konusunda anlayış mutabakatına ulaşıldığını belirten Fidan, özellikle terörle mücadelenin bu 3 ülke arasında hangi esaslara dayalı yürütülmesi gerektiği konusunda bir anlayış mutabakatı olduğunu ifade etti.

Fidan, 2023'te Vilnius Zirvesinde bu anlayış mutabakatının pratikte nasıl hayata geçeceğine ilişkin bir mutabakata varıldığını, bunun neticesinde bir güvenlik mekanizmasının ihdas edilmesine karar verildiğini aktardı.

Bugün bu mekanizmanın bakanlar seviyesindeki ilk toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını dile getiren Fidan, bu toplantının önceki aylarda yapılacağını ancak İsveç heyetinin uçaklarının arıza yapması sonucu geri dönmek zorunda kaldıklarını ve toplantı tarihini değiştirdiklerini anımsattı.

Fidan, mekanizma kapsamında toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlardan yetkililerin de katıldığını söyleyerek, hep beraber İsveçli muhataplarla bir araya geldiklerini, çok verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

"İsveç önemli bir ortak ve müttefik"

Geçen yıl İsveç ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Fidan, "İsveç bizim için önemli bir ortak ve müttefiktir." dedi.

Bugünkü görüşmede işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını bir kez daha teyit ederek bu yönde atılacak adımları ele aldıklarını anlatan Fidan, ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu ifade etti.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilerleyen dönemde 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerine işaret ederek, bu çerçevede geçen eylülde düzenlenen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısının önemli bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

Bu tür toplantıların ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına inandıklarını kaydeden Fidan, iki ülke halkları arasındaki bağların giderek güçlendiğini de dile getirdi.

Fidan, geçen yıl yaklaşık 400 bin İsveçli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, İsveç'te yaşayan Türk toplumunun da ülkeler arasındaki ilişkileri derinleştirdiğini ifade etti.

İsveç'in NATO'ya üye olmasının bilhassa güvenlik ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'yle ilişkiler geliştireceğine inandıklarına dikkati çeken Fidan, "İsveç'in üyeliği NATO'ya da güç katmıştır. Güvenliğin bölünmezliği ve 360 derece güvenlik anlayışı doğrultusunda tüm müttefiklerin birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz"

Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan İsveç'in Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik desteğine güvendiklerini, üyeliğin önündeki engellerin aşılmasında ve AB ile ilişkilerin iletilmesinde İsveç'in desteğinin etkin ve görünür şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri toplantıda başta terörle mücadele olmak üzere ikili ve uluslararası güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Fidan, İsveç'in terör örgütü PKK, PKK/YPG ve FETÖ'ye karşı attığı adımları ve alacağı ilave önlemleri ele aldıklarını belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

"İsveç heyeti terörün her türüyle mücadele vizyonu ortaya koyan bir yol haritası sundu, biz de değerlendirmelerimizi aktardık. Görüşmelerimiz devam edecek. Bu adımların devam etmesini ve sahada yansıma bulmasını bekliyoruz. Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. İsveç'in bu olumlu yaklaşımı, NATO'nun terörle mücadele alanındaki kabiliyet ve gücünü artıracaktır."

Fidan, görüşmelerinde savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de müttefiklik ruhuna uygun olarak güçlendirilmesi gerektiğini, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemine değindiklerini aktardı.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı risk ve tehditler konusunda değerlendirmelerini paylaştıklarını, ayrıca PKK terör örgütünün bölgesel güvenliği ve istikrarı bozucu faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verdiklerini söyledi.

Güvenlik Mekanizması kapsamında düzenli aralıklarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Fidan, bir sonraki toplantıya İsveç'in ev sahipliği yapacağını açıkladı.

"(Gazze'de) Ateşkesin devam etmesi önemli"

Fidan, uzunca bir zamandan sonra Gazze'de ateşkese ulaşıldığını belirterek, "Bu bir nebze olsun bizim kalbimize bir ferahlık verdi. Tabii ölenlerin, katledilenlerin üzüntüsü hep bizde olacak. Ateşkesin devam etmesi önemli. Yer yer İsrail tarafından ihlaller olmakta. Bugün yine can kaybıyla sonuçlanan saldırılar oldu. Özellikle Batı Şeria'da. Maalesef biz Lübnan'daki ateşkesten de görüyoruz ki İsrail ateşkes yaptığı zaman yüzde yüz harfiyen buna uymuyor. Belli ihlallerde bulunuyor. Umarız bu ateşkes bütün bu provokasyonlara rağmen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

İki milyon insanın Gazze'de sıkıştığına ve temel ihtiyaçlardan mahrum olduğuna dikkati çeken Fidan, ateşkesin bütün şartlarının hayata geçmesinin en büyük önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Fidan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz devam etmesinin bu aşamada fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin bu yönde çok ciddi çabaları olduğunu dile getiren Fidan, bölgenin istikrara, barışa ve huzura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fidan, hem Suriye'de hem Gazze'de yeniden yapılanmanın bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

"(Gazze'de) Yeniden yapılanmanın da yeniden inşanın da önemi çok büyük"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, insani ve teknik yardımların organize bir şekilde götürülmesi için uluslararası toplumun ciddi bir işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirten Fidan, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yaz Refah Sınır Kapısı'na gittik. Orada da gördük, yardımlarımızı oraya kadar gelmişti. Oradan içeri girmiyordu. Şimdi bugün ateşkesle beraber içeriye girme imkanı doğdu. Yardımlarla beraber yeniden yapılanmanın da yeniden inşanın da önemi çok büyük ve binaların çoğu resimlerden de görüyorsunuz, yıkılmış, imha olmuş durumda. Bunların tabii imarı yeniden yapılması zaman ve kaynak gerektiriyor. Bunun için uluslararası toplumun mobilize olması gerekiyor. Bu konuda daha etkin çalışacak birtakım donörler mekanizması ve proje uygulama mekanizmaları hayata geçirmesi gerekiyor."