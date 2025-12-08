Türk dünyası enerji bakanları İstanbul’da buluşacak

Haberin Devamı

Türkiye, enerji alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TDT Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

8 Ülke Bir Arada

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

Bakanlar Toplantısı

İki gün sürecek olan görüşmeler kapsamında 9 Aralık’ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık’ta ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Enerjinin Tüm Alanları Gündemde

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarından petrol ve doğal gaza, nükleer enerjinin barışçıl kullanımından akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojilerine, kritik minerallerden nadir toprak elementlerine kadar enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak. Türk Devletleri çatısı altında enerji iş birliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.

İkili Görüşmeler

Ayrıca, Bakan Bayraktar, ev sahibi olarak konuk bakanlar ile ikili görüşmeler yapacak. İkili görüşmelerde, mevcut ve potansiyel iş birlikleri değerlendirilecek.