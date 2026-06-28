GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı
HaberlerGündem Haberleri Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

28.06.2026 - 01:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

Muş'un Hasköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmaması teselli etti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Hasköy istikametinden Muş yönüne seyir halinde olan 34 GYU 814 plakalı otomobil ile 35 BTD 123 plakalı otomobil, Hasköy Kul Zühdü Camii mevkisindeki dönüş kavşağında çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Onlarca sürücü ‘eski alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı
Onlarca sürücü ‘eski alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İLGİLİ HABER

Eynesil'de alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Eynesil'de alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Market ile dizi seti çalışanları kavga etti: 1 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı
#Gündem

Market ile dizi seti çalışanları kavga etti: 1 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı
#Gündem

Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

Onlarca sürücü ‘eski alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı
#Gündem

Onlarca sürücü ‘eski alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı