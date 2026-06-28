Hasköy'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

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Edinilen bilgilere göre, Hasköy istikametinden Muş yönüne seyir halinde olan 34 GYU 814 plakalı otomobil ile 35 BTD 123 plakalı otomobil, Hasköy Kul Zühdü Camii mevkisindeki dönüş kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.