Eynesil'de alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü

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Olay, akşam saatlerinde Eynesil ilçesi Ören beldesinde meydana geldi. Kentte oto tamirciliği yapan Ş.K. ile Enes Eren arasında iddiaya göre, alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. belinden çıkardığı tabancayla Eren’e ateş açtı.

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Tabancadan çıkan kurşunla kasığından vurulan Eren, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Eren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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Cinayet şüpheli Ş.K.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.